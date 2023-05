Opensignal analizza le reti in Italia: Vodafone fa il pieno, TIM meglio in 5G

A sei mesi di distanza dal precedente report, Opensignal, società di analisi indipendente, ha pubblicato i risultati del suo studio "Esperienza della Rete Mobile in Italia" sviluppato sulla base dei dati raccolti nel periodo di 90 giorni che va da inizio anno al 31 marzo 2023. Per la prima volta, oltre a TIM, Vodafone, WindTre e Iliad, Opensignal ha deciso di includere anche Fastweb tra gli operatori nazionali. Come nelle precedenti edizioni, Vodafone continua a vincere il maggior numero di premi nazionali aggiudicandosi tutti e cinque quelli disponibili per l’esperienza complessiva ed entrambi i premi disponibili per la Coerenza dell’esperienza utente.

TIM, il maggiore operatore del Paese per quota di mercato (SIM totali a dicembre 2022), si è aggiudicato quattro dei cinque premi per l’esperienza 5G, mentre il premio rimanente, quello per la 5G Voice App Experience, appartiene a Iliad. In termini di copertura, WindTre condivide ora con Iliad la migliore "Disponibilità di rete" (che riflette la quota di tempo che i nostri utenti trascorrono connessi al segnale 3G o migliore). Fastweb, infine, si aggiudica i premi 5G Availability e 5G Reach, che nel precedente rapporto erano di WindTre.

UNA PANORAMICA DEL MERCATO

I RISULTATI: VODAFONE VINCE PER ESPERIENZA COMPLESSIVA

Gli utenti Vodafone, secondo quanto rilevato da Opensignal, sono quelli che hanno avuto l'esperienza più coerente in Italia, con l'81,8% dei test effettuati che soddisfano le soglie minime di prestazioni raccomandate per le applicazioni più comuni ed esigenti, come la visione di video in HD, misurate dalla metrica Excellent Consistent Quality.

Inoltre, il 92,1% dei test degli utenti Vodafone soddisfa anche le soglie per le applicazioni meno esigenti, misurate dalla metrica Core Consistent Quality. Vodafone si aggiudica entrambi i premi per la coerenza per la terza volta consecutiva, essendo l'unico vincitore da quando entrambi i premi sono stati inseriti per la prima volta nei rapporti Opensignal sull'esperienza della rete mobile in Italia.

Vodafone è anche l’unico operatore ad aggiudicarsi i premi Download Speed Experience e Upload Speed Experience. I dati raccolti hanno evidenziato infatti una velocità media di download più elevata, pari a 37,2 Mbps, 1,6 Mbps (4,6%) in più rispetto a Fastweb che ha ottenuto la seconda posizione. Gli utenti Vodafone hanno mediamente ottenuto una velocità complessiva di upload di 11 Mbps distaccando WindTre di soli 0,3 Mbps.

ILIAD E WINDTRE: LA MIGLIORE COPERTURA

Iliad e WindTre condividono il primo posto per il premio Availability, quello relativo alla disponibilità della rete. Gli utenti dei due operatori, infatti, trascorrono la maggior parte del tempo con un segnale 3G o superiore. Iliad è stata l'unica vincitrice per questa metrica nel precedente rapporto. Se si considera la disponibilità a livello regionale, WindTre domina nelle regioni Nord Est e Nord Ovest, mentre Iliad vince nettamente nelle regioni del Centro e del Sud.

Gli utenti di Iliad hanno anche ottenuto la migliore esperienza in Italia relativamente all'utilizzo di app vocali over-the-top (OTT) su 5G. L'operatore francese ha raggiunto un punteggio totale di 82,6 su una scala di 100 punti, con un vantaggio di circa 0,7 punti su TIM e Vodafone, che condividono il secondo posto con punteggi statisticamente uguali di 81,9-82 punti. Nell'ultimo rapporto, il premio era stato condiviso tra Iliad e TIM. Tutti gli operatori in Italia si posizionano nella categoria Buona (80-87) per la metrica 5G Voice App Experience.

TIM LA PIÙ VELOCE IN 5G

Gli utenti TIM sono quelli che hanno raggiunto le velocità di download e upload 5G più elevate, categoria 5G Download Speed, con 270,4 Mbps. L'operatore si è assicurato un vantaggio di 75,1 Mbps rispetto al punteggio di 195,4 Mbps del secondo classificato, Vodafone. TIM vince anche il premio per la 5G Upload Speed con un punteggio di 25,5 Mbps e un vantaggio di 3,3 Mbps. TIM si aggiudica entrambi questi premi per la quarta volta consecutiva.

FASTWEB MIGLIORE DISPONIBILITÀ DI 5G

Fastweb, ultimo arrivato nei rapporti di Opensignal, domina il mercato sia per la 5G Availability, sia per la 5G Reach. Gli utenti dell'operatore trascorrono infatti il 26,7% del tempo con una connessione 5G attiva, 2,8 punti percentuali in più rispetto a quelli che utilizzano Iliad, che si aggiudica il secondo posto.

Allo stesso modo, per la metrica 5G Reach, Fastweb ha ottenuto 6,5 punti (su una scala di 10 punti), 1,6 punti in più rispetto al secondo classificato WindTre. Fastweb è il vincitore assoluto per entrambe le metriche in tutte le regioni italiane.