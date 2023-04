Settore TLC in subbuglio: sciopero generale a giugno, dei dipendenti WindTre a maggio

Una giornata a braccia incrociate per la difesa dei posti di lavoro e per rilanciare il settore delle telecomunicazioni. È lo sciopero indetto da tre organizzazioni sindacali a sostegno degli impiegati nel settore delle telco, le principali: SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL.

Le tre hanno pubblicato la lettera congiunta che è stata consegnata nelle scorse ore al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e ovviamente alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero per le categorie dei servizi pubblici essenziali.

Lo sciopero è stato proclamato per martedì 6 giugno: tutto il personale delle aziende del settore TLC incrocerà le braccia per l'intero turno di lavoro di otto ore, ad eccezione del personale che opera in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige che rinvia la protesta a giovedì 8 giugno "per rispetto delle franchigie elettorali".