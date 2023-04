WindTre amplia il servizio 5G FWA nelle aree non coperte dalla fibra

Come anticipato nei giorni scorsi, WindTre ha annunciato di aver portato la connettività in banda ultralarga anche nei piccoli comuni e nelle aree remote del Paese grazie alla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) outdoor 5G che viene già utilizzata dall'operatore in alcune regioni, tra cui Piemonte, Sicilia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Toscana. Questa tecnologia, si legge in una nota, verrà progressivamente estesa a tutta Italia. Secondo Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di WindTre, "la connettività ultraveloce è sempre più importante nella vita quotidiana delle persone e delle imprese, e quindi è essenziale che anche i cittadini, i professionisti e le aziende nelle aree rurali e remote abbiano la possibilità di beneficiare delle opportunità offerte dalla trasformazione digitale. Con il lancio delle soluzioni in FWA 5G, WindTre continua il suo impegno nel superare il divario digitale, investendo in una rete sempre più accessibile e aperta a tutti." Con questa iniziativa, prosegue la nota, WindTre si impegna a rendere la connettività in banda ultralarga accessibile anche alle comunità rurali e alle zone remote, contribuendo così a "ridurre il divario digitale e a promuovere la trasformazione digitale in Italia".

OFFERTA FWA CONSUMER

'Super Internet Casa 5G' offre navigazione illimitata fino a 300 Mega, modem Wi-Fi e antenna 5G inclusa, al costo di 23,99 euro al mese per i clienti mobile di WindTre.

offre navigazione illimitata fino a 300 Mega, modem Wi-Fi e antenna 5G inclusa, al costo di 23,99 euro al mese per i clienti mobile di WindTre. 'Super Internet Casa 5G & Netflix', che includerà l'abbonamento a Netflix con il piano Standard per la visione in HD su 2 schermi senza interruzioni pubblicitarie. Entrambe le soluzioni offriranno la possibilità di avere Amazon Prime per 12 mesi e Giga illimitati per gli smartphone della famiglia. Il costo del modem e dell’antenna (10,99€ al mese per i primi 48 mesi) è già incluso nel costo complessivo dell’offerta. In caso di recesso, anche attraverso un passaggio verso un altro operatore, sarà addebitato un onere di cessazione di 42,7 euro, IVA inclusa, indipendentemente dall’accesso, "pari al minore dei costi realmente sostenuti da WindTre per dismettere la linea o trasferire il servizio" e in aggiunta le rate a scadere del modem, secondo la modalità prescelta dal cliente come dettagliato nella sezione “Dettagli dell’offerta”. Il costo d'installazione è di 99,99 euro rateizzabile a 3,99 euro/mese per 24 mesi.

OFFERTA FWA BUSINESS

I clienti con Partita IVA potranno acquistare l'offerta dedicata 'Super Internet Professional' a partire da 12,49 euro al mese, usufruendo anche del voucher connettività di 300 euro promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La velocità massima arriva fino a 100 Mega in download e fino a 50 Mega in download. E’ richiesto un anticipo di 69,99 euro per l’installazione dell’antenna esterna da parte del tecnico certificato