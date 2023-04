WindTre, prima offerta FWA in 5G a giorni: i dettagli in anteprima

Tra qualche giorno, il 12 aprile, WindTre potrebbe rendere disponibile il primo piano di linea fissa in Fixed Wireless Access o FWA in 5G, quella tipologia di connessione alla rete che grazie a un'antenna esterna si avvale della rete mobile (in questo caso, appunto, del 5G) per portare internet a banda larga anche nelle zone remote o malservite dalle connessioni tradizionali (l'abbiamo approfondita qui). Si chiamerà Super Internet Casa 5G e, secondo indiscrezioni, sarà proposta prima in alcune regioni per essere poi estesa a tutto il Paese.

La buona notizia è che il prezzo d'attacco dovrebbe essere abbastanza accessibile: si parte da 23,99 euro al mese per un accesso a internet senza limiti di consumo e che può raggiungere i 300 megabit in download (50 in upload) grazie al 5G. Peraltro si dice che Super Internet Casa 5G sarà proposta anche in versione con abbonamento a Netflix incluso. WindTre dovrebbe proporla inizialmente in Piemonte, Sicilia, Veneto, Trentino Alto Adige e Toscana, ma in seguito, come detto, sarà progressivamente proposta anche a chi risiede in un'altra zona dello Stivale.