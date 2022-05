TIM miglior operatore d'Italia in 5G, ma sulla copertura c'è da pedalare | OpenSignal

A sei mesi di distanza dal report precedente, OpenSignal torna a "fotografare" le reti 5G italiane di TIM, Vodafone, WindTre e Iliad. I dati sono stati raccolti tra l'1 gennaio e il 31 marzo 2022 da nord a sud del Paese. Nel frattempo TIM è riuscita a "liberarsi" della compagnia di WindTre, con cui nella scorsa rilevazione condivideva lo scettro di miglior operatore 5G in Italia. TIM ha svettato in quattro delle sette categorie doppiando WindTre. L'unico a tornare a casa senza neanche un premio invece è Vodafone, che comunque non ha sfigurato nelle singole categorie. TIM ha costruito la sua vittoria imponendosi sui concorrenti per velocità di download e di upload, e offrendo le migliori esperienze di gioco e multimediale. WindTre ha primeggiato nelle due categorie dedicate alla copertura, mentre Iliad si è distinta per esperienza di chiamata nelle app social.

DISPONIBILITÀ 5G

La disponibilità della rete 5G è da tempo un elemento cardine nelle valutazioni: di una rete stratosferica ma presente a macchia di leopardo è, di fatto, una rete inutile. Non è il caso di WindTre, i cui clienti, secondo le rilevazioni di OpenSignal, sono stati agganciati al segnale 5G per il 22,9% del tempo. Molto di più rispetto al primo inseguitore cioè Vodafone (8,1%), mentre Iliad e TIM fanno parecchio male (2,7% e 1,9%, rispettivamente).

Dalle percentuali discende un punteggio in decimi: OpenSignal ha assegnato 4,6 punti a WindTre, 2,5 per Vodafone mentre Iliad e TIM non arrivano ad agguantare nemmeno un punto (0,9 e 0,7). Rispetto al report precedente i valori di WindTre, in termini di tempo trascorso agganciati al 5G, sono rimasti sostanzialmente inalterati (+0,6%), Vodafone è cresciuta (+2,3%), Iliad ha più che raddoppiato (+1,5%) mentre TIM ha fatto un passo indietro (-0,7%).

VELOCITÀ IN 5G

TIM, dove c'è segnale, continua a svettare nettamente sugli altri in termini di velocità di download: 271,7 Mbps di media, e la distanza dal secondo - Vodafone con 146,7 Mbps - è siderale (125 Mbps di differenza). Iliad è la terza voce del coro con 102,6 Mbps mentre WindTre è il fanalino di coda con appena 57,1 Mbps.

In upload cambiano leggermente le dinamiche, ma solamente in coda al gruppo dove WindTre sopravanza Iliad (15 Mbps contro 9,9 Mbps in media). Davanti la testa è ancora una volta di TIM con 25,1 Mbps con Vodafone che insegue a distanza inferiore rispetto al download (18,1 Mbps).

VIDEO, GIOCHI E CHAT IN 5G

TIM vince in solitaria anche la 5G Video Experience di OpenSignal, un indicatore che sintetizza in un numero diversi fattori che influenzano la riproduzione dei video come tempi di caricamento e risoluzione: Vodafone è dietro con 71,9 punti, WindTre insegue a breve distanza con 69,3 punti mentre Iliad è più staccata (66,2 punti). Distanze ridotte nella 5G Game Experience, vinta ancora una volta da TIM (73,8 punti) ma con un gruppetto dietro più compatto: Vodafone con 70,4 punti, Iliad e WindTre portano entrambe a casa 68 punti ciascuno. Il parametro, su scala 100, tiene conto dei fattori che determinano l'esperienza di gioco come latenza e jitter.

Per quanto riguarda infine la 5G Voice App Experience a svettare è nuovamente Iliad, dopo il primato conquistato a novembre: 80 punti tondi, davanti a TIM con 79,3 centesimi, Vodafone con 78,7 punti e WindTre (77,2 punti). Il numero quantifica l'esperienza in 5G offerta sulle app che offrono le chiamate via internet, quindi WhatsApp, Skype e Facebook Messenger, giusto per fare qualche esempio.

I RISULTATI NELLE DIVERSE ZONE D'ITALIA

Interessante il livello di dettaglio offerto dall'analisi di OpenSignal, che ha documentato le prestazioni dei quattro principali operatori nelle cinque macro aree del Paese (nord est e nord ovest, centro, Sicilia e sud). Cumulare i dati non offre spunti di rilievo - si arriva ai verdetti nazionali -, piuttosto è stuzzicante scoprire quale operatore offre il servizio migliore nella propria zona o in una qualche altra d'interesse. Per visualizzare le stesse classifiche emerse nel confronto nazionale compilate però con i dati provenienti da ciascuna macro area potete consultare il link in FONTE: a metà pagina c'è un selettore per la National Analysis e la Regional Analysis. Sopra invece l'anteprima dei risultati.