Iliad e WindTre insieme per le reti 5G: possibile accordo in vista

Prenderemo in considerazione tutte le occasioni che si presenteranno sul mercato, aveva detto il CEO di Iliad Italia Benedetto Levi a inizio anno . Ora possiamo dire che alle parole sono succeduti i fatti, perché prima c'è stato il tentativo ufficiale di acquisire la divisione italiana di Vodafone - successivamente rifiutata - poi è stato (quasi) siglato un accordo con WindTre per condividere le antenne 5G e i relativi costi . "Quasi", perché l'affare non è ancora stato concluso e non c'è altra parola ufficiale se non quella di Reuters che ha riportato la notizia come parte informata dei fatti.

COSA PREVEDE L'ACCORDO

La collaborazione, dice la fonte, riguarderà le aree remote del Paese, e servirà per condividere le spese per l'implementazione della rete 5G riducendo contestualmente i costi di investimento per ciascuna delle due aziende. Tra Iliad e WindTre, del resto, c'è un rapporto particolare: è proprio dalla fusione di Wind e Tre che si è formato lo spazio per l'ingresso del quarto operatore italiano, ed è alle infrastrutture WindTre che l'operatore francese si è affidato nella sua fase iniziale per la diffusione del segnale. Tuttora, nonostante i 9.000 siti mobili di sua proprietà, si affida al roaming su rete WindTre nelle aree in cui non arriva ancora il suo segnale.