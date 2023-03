Riciclare non è più un'opzione, è diventata una necessità . Sì, perché non riciclare significa accelerare il cambiamento climatico producendo un quantitativo tale di rifiuti che l'ambiente non è in grado di assorbire e disperdendo inquinanti in atmosfera e nelle falde acquifere. E senza una corretta gestione del fine vita dei prodotti non si può dare il via a quell'economia circolare che ci permetterebbe di ridurre l'impiego di materie prime vergini nei processi produttivi.

PERCHÉ QUESTA GIORNATA

Il senso di questa giornata è proprio questo: ricordarci che non tutte le risorse sono rinnovabili - e quelle rinnovabili se vengono consumate ad un tasso superiore a quello della loro rigenerazione verranno esaurite - e che un prodotto da gettare perché ha esaurito la sua funzione non è un rifiuto, ma una nuova risorsa.

La Terra è come un'astronave, spiega Kenneth Boulding nel suo "The Economics of the Coming Spaceship Earth": gli astronauti (gli abitanti del pianeta) devono gestire le risorse a bordo (che non sono infinite) in modo tale da farle durare per tutto il viaggio. Con l'aggravante che il cibo sull'astronave Terra nel nostro caso non deve durare solo per l'equipaggio a bordo (la generazione attuale), ma anche per quelli che lo sostituiranno (le generazioni future). Da qui si capisce quanto sia fondamentale dare ai rifiuti una seconda chance per rientrare in circolo in qualità di risorsa.

Non per niente i materiali riciclabili vengono definiti la "settima risorsa" (oltre ad acqua, aria, petrolio, gas naturale, carbone e minerali), capace di far risparmiare più di 700 milioni di tonnellate in emissioni di CO2 (1 miliardo di tonnellate nel 2030) e di ridurre il consumo delle altre sei. L'uomo ha consumato più risorse negli ultimi 50 anni che in tutta la sua storia: inutile dedurre che le risorse naturali stiano rapidamente esaurendosi, per sempre.