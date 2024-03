Clima impazzito? Il 2023 l'anno più caldo di sempre

Il nuovo studio pubblicato dalla World Meteorological Organization (WMO) conferma ancora una volta la gravità dello stato di salute del pianeta: le pagine del report - disponibile al link in Fonte - elencano ed analizzano tutti i record del 2023, di gran lunga il più caldo di sempre (da quando vengono effettuate le misurazioni) con una media di 1,45°C sopra il livello pre-industriale, il valore più vicino mai registrato alla soglia minima di +1,5°C definita dagli Accordi di Parigi. Record per le temperature, per l'inquinamento, per l'innalzamento dei mari, per lo scioglimento dei ghiacci, per gli eventi climatici estremi. É record anche per l'intero ultimo decennio 2014-2023.

Ciò che allarma maggiormente è l'accelerazione di questi fenomeni, nonché la facilità con cui questi record vengono battuti anno dopo anno. Come affermato dal segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, "alcuni record non sono solo in vetta alle classifiche, ma le stanno sfondando".

Cambio del clima non fa rima solo con innalzamento delle temperature dell'atmosfera, ma anche con altri fenomeni altrettanto preoccupanti. A partire dalle ondate di caldo marino che hanno colpito nel 2023 un terzo degli oceani della Terra, sino allo scioglimento dei ghiacci più imponente di sempre dal 1950 ad oggi ed alla riduzione della estensione della calotta polare antartica, 1 milione di chilometri quadrati in meno nel 2023 rispetto al 2022.