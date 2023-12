Cop28, colpo di scena: al via la transizione per eliminare i combustibili fossili

La Cop28 passerà alla storia per essere stata la prima conferenza sul clima in cui è stata presa la decisione di abbandonare i combustibili fossili per il bene del pianeta. Meglio: si parla di "transizione" e non di "uscita", una sottigliezza linguistica che significa tanto - tantissimo - per il futuro del globo. Il risultato resta comunque eccezionale, perché mai nelle passate occasioni (Cop27 inclusa) i combustibili fossili erano entrati in un accordo finale. Sultan Al Jaber ha aperto la sessione plenaria della Conferenza annunciando lo storico accordo che prevede la transizione fuori dai combustibili fossili e l'azzeramento delle emissioni nette al 2050, mantenendo inalterato l'obiettivo degli Accordi di Parigi di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C. E questo dopo una notte di discussioni e di un durissimo negoziato che, alla fine, ha portato ad una decisione che accontenta quasi tutti. Soddisfatti i Paesi produttori di petrolio che hanno evitato l'uscita definitiva in favore di una transizione, soddisfatti i delegati presenti a Dubai tra cui coloro che più di altri volevano prendere drastiche decisioni sul cambiamento climatico (Unione Europea e John Kerry inclusi)

LA SODDISFAZIONE DELL'ONU

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres si è affidato a X per esprimere la sua soddisfazione, affermando: A coloro che si sono opposti ad un chiaro riferimento all'eliminazione graduale dei combustibili fossili durante la Conferenza sul clima Cop28 voglio dire: che ti piaccia o no, l'eliminazione graduale dei combustibili fossili è inevitabile. Speriamo che non arrivi troppo tardi. e ancora: La scienza ci dice che limitare il riscaldamento globale a 1,5°C sarà impossibile senza l'eliminazione graduale dei combustibili fossili. Ciò è stato riconosciuto anche da una coalizione crescente e diversificata di Paesi al Cop28. L'era dei combustibili fossili deve finire - e deve finire con giustizia ed equità. Per la prima volta viene riconosciuta la necessità di abbandonare i combustibili fossili - dopo molti anni in cui la discussione su questo tema è stata bloccata.

Global stocktake: processo che consente di vedere dove si stanno facendo progressi verso il raggiungimento degli accordi di Parigi sul cambio del clima e dove invece non si sta agendo correttamente. É come un "inventario" in cui si esamina tutto ciò che si sta facendo per il clima identificando le lacune e migliorando il processo. Il primo bilancio si è concluso alla Cop28.

GLOBAL STOCKTAKE

La Cop28 ha riconosciuto l'importanza degli Accordi di Parigi, ammettendo tuttavia il ritardo accumulato nel perseguimento degli obiettivi prefissati e riaffermando la necessità di contenere l'innalzamento della temperatura entro 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali. É stato annunciato l'impegno ad accelerare il processo verso l'azzeramento delle emissioni (nette), specie alla luce di quanto visto e vissuto nel 2023, l'anno più caldo "di sempre" (da quando esistono le rilevazioni). Viene così accolta la conclusione del cosiddetto Global Stocktake che prevede un coinvolgimento da parte dell'intera popolazione mondiale e che si basa sui dati forniti dal 6th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change che confermano la responsabilità dell'uomo nel processo di surriscaldamento terrestre: a lui (a noi) viene attribuita una "quota parte" di 1,1°C. Il testo dell'accordo integra per la prima volta la parola "nucleare", considerato importante per il perseguimento degli obiettivi. Dal documento abbiamo estrapolato alcuni dettagli chiave: il picco delle emissioni di gas serra si avrà entro il 2025

di gas serra si avrà entro il 2025 estrema urgenza : triplicare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili e raddoppiare il tasso medio annuo globale di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030

: triplicare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili e raddoppiare il tasso medio annuo globale di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030 "Abbandonare i combustibili fossili nei sistemi energetici, in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l’azione in questo decennio critico, in modo da raggiungere lo zero netto entro il 2050 in linea con la scienza"

accelerare lo sviluppo di tecnologie a zero e basse emissioni, tra cui rinnovabili, nucleare, cattura e stoccaggio del carbonio

a zero e basse emissioni, tra cui rinnovabili, nucleare, cattura e stoccaggio del carbonio ridurre le emissioni di metano entro il 2030

entro il 2030 ridurre le emissioni da trasporto su gomma