Twitter terra di eco-scettici: boom di tweet contrari ai cambiamenti climatici

La COP27 si è appena conclusa e non si può dire che sia stato un grande successo, nonostante proprio in conclusione si sia raggiungo un accordo tra i Paesi che prevede la costituzione di un fondo per contrastare i cambiamenti climatici. Le incertezze dei politici e le spaccature tra chi considera la crisi ambientale una catastrofe in corso e chi invece minimizza stanno contribuendo a rallentare le azioni necessarie per garantire un domani sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico alle nostre generazioni future.

E così emerge come proprio durante le conferenze annuali sul clima si concentri la pubblicazione di post in cui gli utenti esprimono il loro parere sul tema, tra chi è "pro" e chi "contro". L'Università Ca' Foscari di Venezia è stata coinvolta in uno studio internazionale pubblicato su Nature Climate Change in cui vengono analizzati i tweet degli utenti sull'argomento. Ebbene, da qui emerge un risultato sorprendente: lo scetticismo sul clima cresce quattro volte più velocemente rispetto ai contenuti in cui si sostengono le azioni a favore della salvaguardia dell'ecosistema.