Europa bollente, estate 2022 la più calda di sempre

L'estate 2022 è stata una delle più calde di sempre nel modno. Non la più calda solamente grazie a La Niña, senza il suo apporto però la scienza è certa che si sarebbero battuti tutti i precedenti record. Record che però non sono affatto mancati in Europa, il continente più colpito in assoluto (e non è nemmeno la prima volta) secondo quanto riporta il programma di osservazione della Terra dell'UE Copernicus, con temperature che per la prima volta nella storia recente hanno superato i 40 °C nel Regno Unito provocando addirittura la sospensione dei voli a causa dell'asfalto sciolto dal caldo.

Per l'Europa, dunque, lo si può dire: l'estate 2022 è stata la più calda in assoluto. Sono 20.000 i decessi causati dal caldo in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito: la stima è stata fatta confrontando i dati dell'estate 2022 con quelli medi degli anni precedenti e incrociandoli con i giorni più caldi. Un numero troppo elevato per non attribuirlo ad un fenomeno così dirompente come il surriscaldamento terrestre, dicono gli esperti. Regno Unito: 40,3 °C il 19 luglio 2022, record precedente di 38,7 °C del 2019

Inghilterra e Galles: 3.271 decessi registrati tra il 1° giugno e il 7 settembre attribuibili alle ondate di calore. +6,2% rispetto alla media degli ultimi 5 anni

Temperature così elevate in Europa non possono che essere attribuibili ai cambiamenti climatici, affermano gli scienziati di World Weather Attribution: sono "virtualmente impossibili" senza il surriscaldamento in atto. Eunice Lo dell'Università di Bristol spiega come l'uomo debba adattarsi alle ondate di calore nel lungo periodo: Questo include la progettazione di case, scuole ed ospedali che abbiano una buona ventilazione e prevengano il sovra-riscaldamento, l'aumento gli spazi verdi e i parchi nelle città e l'estendere a tutti gli avvisi sulle ondate di calore.