COP27, un fondo per contrastare i cambiamenti climatici. Ma non basta

In un contesto di estrema emergenza come quello recentemente descritto dalla World Meteorological Organization si è conclusa la conferenza sui cambiamenti climatici COP27 delle Nazioni Unite tenutasi a Sharm El-Sheikh con la pubblicazione di un documento finale in cui si descrivono le decisioni prese e gli accordi stipulati. Non entrando nel merito sull'efficacia degli strumenti adottati e non volendo esprimere pareri su ciò che invece non è stato adottato, riportiamo sinteticamente quanto contenuto nel testo firmato dai Paesi partecipanti.

COSTITUZIONE DI UN FONDO

Il risultato più importante conseguito riguarda la costituzione di un fondo che sarà utilizzato per pagare perdite e danni causati dai cambiamenti climatici nei Paesi più vulnerabili. C'è stata altresì la conferma dell'intenzione di rispettare gli Accordi di Parigi sull'aumento della temperatura globale entro 1,5 °C rispetto all'era pre-industriale. L'IPCC ha affermato che per ottenere un risultato di questo genere è necessario ridurre le emissioni di gas serra del 45% entro il 2030. Il finanziamento ai Paesi maggiormente colpiti dai disastri naturali - Paesi in Via di Sviluppo soprattutto - e la creazione di un fondo rappresentano un vero e proprio punto di svolta per i membri delle Nazioni Unite. Entro fine marzo 2023 un comitato di transizione si riunirà per definire alcune raccomandazioni da consegnare successivamente al COP28. Alla conferenza da poco conclusasi sono ad ogni modo stati presi impegni per 230 milioni di dollari che andranno a confluire all'interno dell'Adaption Fund: saranno destinati alle comunità più vulnerabili ad adattarsi ai cambiamenti climatici per trovare soluzioni pratiche di protezione e mitigazione degli effetti.

BENE SULLA CARTA, MA...

Le anomalie delle temperature mondiali (dati medi) tra il 2017 e il 2021. Le temperature più elevate rispetto alla media sono in rosso, quelle sotto la media in blu. Dati NASA.

L'obiettivo di lungo periodo è trasformare l'economia attuale in una a basse emissioni di carbonio. Per fare questo però si rendono necessari investimenti per 4-6 mila miliardi di dollari all'anno, cifra dalla quale si è ancora decisamente distanti a causa di una pigrizia diffusa dei Paesi più sviluppati. Nonostante l'accordo sul fondo sia stato definito storico da più parti, resta un malcontento diffuso riguardo la mancanza di decisioni concrete per ridurre le emissioni di carbonio - anzi, alcuni media riportano che Paesi come Cina e Arabia Saudita si siano opposti alla riduzione dei combustibili fossili, e che lo stesso governo di Pechino è stato sinora ambiguo nella partecipazione al fondo stesso.