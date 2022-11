Clima impazzito: mai così caldo. La situazione al COP 27

La temperatura media globale è in costante aumento, i ghiacciai europei si stanno sciogliendo a tempo di record, le ondate di calore non sono mai state così frequenti e le inondazioni sono all'ordine del giorno: i dati preliminari della World Meteorological Organization rivelati alla COP 27 di Sharm El-Sheikh sui cambiamenti climatici sono inquietanti, così come estremamente preoccupante è apprendere come gli ultimi otto anni siano stati i più caldi di sempre da quando vengono effettuate le rilevazioni sulla temperatura terrestre. Il rapporto finale sullo stato del clima sarà pubblicato ad aprile 2023.

Questo l'andamento della temperatura dal 1850 ad oggi: