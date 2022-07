Questi biopannelli ad alghe generano energia, biomassa e rimuovono CO2

I pannelli sono sostanzialmente composti di due strati di vetro dentro cui si trovano le alghe immerse in una speciale soluzione acquosa arricchita di nanoparticelle di carbonio (riciclabili). Secondo Greenfluidics, oltre a consumare CO2 e restituire biomassa utile per la produzione di energia, possono trattenere calore e quindi aiutare gli edifici a rimanere freschi durante l'estate ; il calore può inoltre essere raccolto e riusato - per esempio per scaldare l'acqua. Proprio le nanoparticelle hanno il compito di incrementare la conduttività di calore del sistema e quindi renderlo nel complesso più efficiente. È addirittura possibile ipotizzare la produzione diretta di energia elettrica tramite un generatore termoelettrico, il che mette i pannelli di Greenfluidics in diretta concorrenza con quelli fotovoltaici tradizionali.

Una startup messicana, che si chiama Greenfluidics , sta preparando un nuovo tipo di pannelli per generare energia pulita : si basa su materiale organico - nello specifico alghe. Il principio è: le alghe assorbono anidride carbonica ed emettono biomassa che può essere usata come carburante o come fertilizzante. Una tecnologia che, chiaramente, è ben diversa per filosofia e risultato finale dai pannelli fotovoltaici a cui siamo ormai abituati, ma con un obiettivo comune.

Per come sono costruiti i pannelli, Greenfluidics ipotizza che potrebbero diventare anche un elemento di design. Come mostrano le immagini concept, si possono immaginare molteplici implementazioni di quella che di fatto sarebbe una finestra con i vetri "tinti di verde". E si può anche giocare con motivi e distribuzione delle alghe nel pannello stesso.

Non è la prima volta che si ipotizza un sistema del genere basato sulle alghe, le cui enormi potenzialità sono note da tempo - anche se di fatto l'idea delle nanoparticelle in carbonio sembra completamente nuova. Già una decina scarsa di anni fa un'azienda aveva proposto un prototipo funzionante chiamato BIQ, ma era andata a finire che i costi da sostenere per l'implementazione erano semplicemente troppo alti. Il problema di Greenfluidics è che non risponde a questa e altre domande altrettanto importanti, se non di più - per esempio, che aspettative di vita può avere un pannello? Quanta manutenzione bisogna fare, e quanto costa? Come si comporta dal punto di vista energetico rispetto ai tradizionali sistemi fotovoltaici, in rapporto ad area e costi? E quanto può aiutare a raffreddare gli edifici, a ridurre le bollette e a fertilizzare i campi? Speriamo di saperne di più nel prossimo futuro.