Meno CO2 in atmosfera con il lockdown: Accordi di Parigi ancora raggiungibili?

Forse qualcuno di voi ricorda le spettacolari immagini dell'Himalaya fotografato dall'India: 200 chilometri appena separano il distretto di Jalandhar dalla catena montuosa, lo smog però ne ha sempre precluso la visione. Fino all'aprile 2020: in piena pandemia, in pieno lockdown, i cieli dell'India e di tutto il mondo si sono liberati dalla coltre di foschia generata dall'attività antropica, complice lo stop di fabbriche, auto e camion.

Del resto diversi studi scientifici hanno dimostrato l'esistenza di una correlazione tra le restrizioni e la riduzione delle emissioni, come quelli della Fondazione CMCC che ha analizzato i dati locali di sette città europee fornendo indicazioni estremamente preziose per ulteriori approfondimenti. Stesso discorso vale per l'attività di un gruppo internazionale di ricercatori, che su Nature Geoscience non solo ha confermato la suddetta correlazione, ma ha anche rivelato che il calo repentino delle emissioni di CO2 durante la prima fase di lockdown - quella più stringente - è la chiara dimostrazione di come sia ancora possibile raggiungere l'obiettivo fissato dagli Accordi di Parigi sul contenimento dell'aumento della temperatura a 1,5 °C.