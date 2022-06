Anidride carbonica record in atmosfera: siamo ai livelli del Pliocene

420,99ppm (parti per milione): è il livello medio raggiunto a maggio dall'anidride carbonica rilevato dal Mauna Loa Atmospheric Baseline Observatory della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ubicato sulla Big Island delle Hawaii * , un record "che non si vedeva da milioni di anni" a dimostrazione della pessima salute di cui gode il nostro pianeta . Rispetto al 2021, si tratta di un incremento di 1,8ppm .

UN FENOMENO INCESSANTE

L'aumento di anidride carbonica nell'atmosfera generato dai combustibili fossili e dalle attività antropiche è un fenomeno definito "incessante", una chiara dimostrazione di come si possano "vedere gli imepatti dei cambiamenti climatici intorno a noi ogni giorno", afferma l'amministratore della NOAA Rick Spinrad. "La scienza è inconfutabile: gli esseri umani stanno alterando il nostro clima in modi in cui la nostra economia e le nostre infrastrutture devono adattarsi".

Si ripete dunque ancora una volta l'allarme, e ogni anno si toccano nuovi record. Il 2021 è stato l'anno più nero di sempre, il 2022 è sulla buona strada per scalzarlo dal gradino più alto del podio. Come ricorda la NOAA, la CO2 (assieme agli altri gas serra) cattura il calore rilasciato dalla superficie terrestre: più anidride carbonica c'è, più il calore viene intrappolato rimanendo in atmosfera. Da qui il surriscaldamento globale, così come l'incremento della temperatura dei mari e l'innalzamento degli oceani. L'acqua diventa sempre più acida, l'ossigeno diminuisce e di conseguenza molti organismi marini sono destinati a scomparire.

Queste le parole di Pieter Tans del Global Monitoring Laboratory: