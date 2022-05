I razzi spaziali inquinano: oggi si sa ancora poco, domani potrebbe essere un problema

L'inquinamento atmosferico sta raggiungendo livelli mai visti prima, anche la World Meteorological Organisation lo ha sottolineato nel suo ultimo documento facendo sue le parole di allarme dell'IPCC che, senza giri di parole, ha ammesso che invece di migliorare, la situazione sta letteralmente peggiorando. I gas serra aumentano, e lo fanno in modo esponenziale. Tra i determinanti vanno annoverati anche i razzi spaziali: meglio, ad oggi il problema non è ancora conclamato, ma presto - quando i voli commerciali aumenteranno progressivamente - i propellenti utilizzati rischieranno di impattare notevolmente sull'atmosfera terrestre. Si pensi che per il 2022 solamente SpaceX e NASA hanno pianificato ben 52 lanci.

STUDIO SCIENTIFICO VUOLE FARE PIÚ CHIAREZZA

Credits: Ioannis W. Kokkinakis e Dimitris Drikakis, autori dello studio

Lo studio intitolato "Atmospheric pollution from rockets" pubblicato sulla rivista scientifica Physics of Fluids si è posto come obiettivo la valutazione dell'impatto dei gas di scarico e della dinamica del pennacchio dei razzi nell'atmosfera a diverse altitudini tramite simulazioni di fluidodinamica computazionale. Il razzo a due stadi preso in esame è stato il Falcon 9 di SpaceX con propellente RP-1 e ossigeno liquido come ossidante per la generazione di una spinta pari a circa 6806kN (kiloNewton). Sono state fatte simulazioni per "modellare la miscelazione, la dispersione e il trasferimento di calore dei gas di scarico nell'atmosfera ad altitudini fino a 67km" e per distanze fino a 1km dagli ugelli di scarico. L'ossido di azoto prodotto, dicono gli autori dello studio, può rimanere consistente fino ad altitudini con una pressione atmosferica dello stesso ordine di grandezza della pressione di uscita dagli ugelli di scarico. E ancora, la massa di anidride carbonica emessa nella mesosfera è equivalente a quella contenuta in 26 chilometri cubi di aria in atmosfera alla stessa quota.

COSA CI ATTENDE IN FUTURO

I motori Merlin del Falcon 9. Credits: SpaceX

La preoccupazione che emerge dallo studio è relativa al momento in cui i voli spaziali commerciali aumenteranno considerevolmente, visto che la tecnologia ha subìto una profonda evoluzione permettendo tra l'altro il riutilizzo degli stessi razzi per più voli e che i costi sono notevolmente diminuiti. Il riferimento - esplicito - va a SpaceX, Virgin Galactic e New Shepard (Blue Origin). Dunque urgono approfonditi studi sia sui propellenti utilizzati dai razzi, sia sulle emissioni che questi provocano in atmosfera, specie negli strati più alti. Il rischio è che si possa verificare un riscaldamento della parte più alta della stratosfera, con conseguente riduzione dell'ozono.

SAPPIAMO DI NON SAPERE

Il momento della separazione tra primo e secondo stadio. Credits: SpaceX

Ad oggi la scienza ammette di non saperne abbastanza: il rapporto dell'ONU del 2018 accennava il problema, evidenziando come diversi parametri microfisici non fossero ancora stati interpretati appieno. Notizie più precise le si troveranno tuttavia all'interno delle valutazioni che la WMO e l'UNEP pubblicheranno nel corso di quest'anno, anche se sono evidenti diverse lacune che dovranno necessariamente essere colmate in futuro. Tra i punti oscuri c'è la distribuzione di particelle di ossido di alluminio: "la perdita di ozono globale legata all'allumina potrebbe essere 10 volte maggiore rispetto quanto attualmente ipotizzato". Dunque da qui in avanti urgono studi su: diverse tipologie di propellente e, per ciascuno di questi, una valutazione dell'impatto in atmosfera

modellazione della fluidodinamica dei gas di scarico dei razzi

le variazioni in atmosfera causate dalle emissioni Credits immagine d'apertura: Pixabay