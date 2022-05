Cristoforetti annuncia Iride, costellazione satellitare italiana per osservare la Terra

Iride è il nome della futura costellazione satellitare italiana dedicata all' osservazione della Terra . Ad annunciarlo è stata nelle scorse ore Samantha Cristoforetti dalla Stazione Spaziale Internazionale su cui è tornata il 27 aprile scorso . Il nome è stato scelto nell'ambito del concorso "Spazio alle idee" - organizzato dal Ministro per l’Innovazione e la Transizione digitale e dal Ministero dell'istruzione - da una commissione presieduta da AstroSamantha e composta dagli astronauti dell'ESA Luca Parmitano e Roberto Vittori. All'iniziativa hanno aderito 638 istituti scolastici con un totale di 1.061 proposte sul nome della costellazione.

AstroSamantha spiega così la scelta del nome:

Iride è un nome ispirato alla mitologia classica, alla mitologia greca, Iride era il nome della messaggera degli dei, aveva il compito di portare agli essere umani messaggi tempestivi in modo che potessero agire e reagire in maniera corretta; un po' come i satelliti di osservazione della Terra che ci danno dei messaggi perché ci permettono di osservare lo stato di salute del nostro Pianeta e quindi permettono anche a noi di agire tempestivamente, ad esempio per tenere sotto controllo il cambiamento climatico.

Gli studenti che hanno proposto il nome Iride hanno suggerito anche un acronimo: Iride starebbe per International Report for Innovative Defense of Earth. La premiazione dei vincitori è fissata per il 1° giugno prossimo. L'astronauta italiana ha concluso il suo intervento a bordo della ISS ricordando che, quando sarà in orbita tra qualche anno, Iride diventerà la più grande ed importante costellazione satellitare europea per l'osservazione della Terra.