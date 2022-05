Comunissima alga ci salverà dalla crisi energetica: basta la fotosintesi

Produrre energia da un'alga si può, e non è nemmeno così complicato come si potrebbe pensare. Ci è riuscito il Dipartimento di Biochimica dell'Università di Cambridge che, dopo 12 mesi ininterrotti di esperimenti, ha messo nero su bianco i risultati dello studio, ora disponibile su Energy & Environmental Science. Dunque siamo a un punto di svolta per generare energia verde al 100%? Forse non ancora, ma il team che ha lavorato su questa soluzione ha di fatto aperto un filone di ricerca tutto da esplorare. É bastata l'alga Synechocystis per alimentare un microprocessore Arm Cortex M0+, ampiamente utilizzato all'interno dei prodotti dell'IoT. Tramite fotosintesi l'alga ha raccolto energia, e la piccola corrente elettrica creatasi è stata fornita al microprocessore attraverso un elettrodo di alluminio.

Nulla di introvabile - l'alga è comunissima e non tossica - né di costoso - tutti i componenti si possono reperire facilmente senza particolari esborsi. Una soluzione ideale in quanto replicabile, scalabile, economica, ecosostenibile: e soprattutto fa capire come i miliardi di dispositivi connessi (saranno 27 miliardi nel 2035) debbano autoalimentarsi per funzionare piuttosto che essere alimentati.

Un punto di forza dell'alga è che riesce a produrre energia anche al buio, in quanto parte del cibo di cui si nutre viene immagazzinato, sì, quando c'è luce (durante la fotosintesi), ma elaborato al buio. Tutto senza pause, visto che nella sperimentazione il dispositivo fotosintetico non si è mai scaricato, continuando a fornire costantemente l'energia necessaria al funzionamento del microprocessore. La fotosintesi dell'alga potrebbe dunque rappresentare una soluzione ai problemi energetici dell'immediato futuro: pensare di affidarsi a Sole e litio per caricare i miliardi di dispositivi in arrivo è impossibile, l'unico modo - affermano i ricercatori - è quello dell'auto-produzione. In altre parole, presto i dispositivi IoT stessi non solo consumeranno energia, ma la produrranno anche. Credits immagine d'apertura: TUDelft