Migliori provider email gratuiti: i TOP 5 di marzo 2024

In questa guida all'acquisto ci occupiamo dei migliori servizi di posta elettronica gratuiti disponibili oggi sul mercato. Le scelte sono tantissime, e benché oggi sia facile ottenere una casella email senza troppa fatica (anzi, diciamo che si fa molta fatica a stare senza!) non è sempre detto che la scelta più ovvia sia l'ideale per le proprie esigenze.

GMAIL

Oggi Gmail offre 15 GB di spazio, che però è condiviso con tutti gli altri software di Google ( per esempio Drive , Documenti e Foto ) e uno dei client di posta più famosi e completi sul mercato, che siano su Web o su app mobile. Il client permette addirittura di gestire account di altri provider email . La sicurezza è molto elevata, i filtri anti-phishing e spam super evoluti, in più c’è il grande vantaggio della longevità - è difficile immaginare che anche tra cinquant’anni Google uscirà dalle scene e ci troveremo con una casella di posta non più consultabile.

INFOMANIAK MAIL

Il client di posta è disponibile su Web desktop, su Android e su iOS. È chiaramente ispirato a Gmail, con il raggruppamento di email in thread, la capacità di filtrare i messaggi in arrivo in determinate macro-categorie (per esempio quelle provenienti da social network), lo strumento di ricerca e le notifiche push in tempo reale . Il design è moderno e in generale ben fatto, con un occhio di riguardo per i tablet.

Infomaniak Mail ha un’offerta piuttosto aggressiva: la casella di posta è gratuita (con la promessa che rimarrà tale “a vita”) e include ben 20 GB di spazio di archiviazione cloud . Niente pubblicità e nessun tracciamento/profilazione/raccolta dati a scopo di lucro. Si possono anche scegliere tre domini diversi. Da notare che è possibile creare un account gratuito solo in alcuni Paesi europei, tra cui figura l'Italia, e che per confermare ciò è necessario fornire un numero di telefono di conferma in fase di registrazione.

Infomaniak è una società svizzera che si occupa di prodotti e servizi internet/cloud di vario tipo, come file storage / file transfer , hosting, suite office basate su web, backup, streaming e tanto altro ancora. La società si concentra su sostenibilità ed etica : i suoi server sono alimentati esclusivamente con energia proveniente da fonti rinnovabili e non raccoglie/vende dati di profilazione dell’utente per fini pubblicitari.

MICROSOFT OUTLOOK

Il client ha a sua volta avuto una storia piuttosto travagliata in termini di sviluppo, ma ora è ragionevolmente maturo, anche se forse non perfettamente allo stesso livello di Gmail. Un “plus” potenzialmente significativo è la cosiddetta “ focused inbox ”, grazie a cui il software identifica in automatico i messaggi che ritiene più importanti e li mette in primo piano.

Il client di posta è accessibile da Web desktop e tramite app ufficiale per Android, iOS e Windows (preinstallato); anche qui abbiamo un set di funzionalità che ormai possiamo dare per scontate come notifiche push, raggruppamento in conversazioni/thread, filtri anti-spam (anche se dalla nostra esperienza sono meno efficaci di quelli di Gmail), sincronizzazione contatti, integrazione calendario e molto altro. È compatibile con altri client di posta, anche con le notifiche push.

MAIL.COM

Mail.com è accessibile tramite portale Web o app ufficiale Android/iOS. Non si può configurare su altri client di posta, come Gmail oppure Outlook, a meno di pagare per la versione premium. L’account gratuito è senza annunci pubblicitari e offre la bellezza di 65 GB di archiviazione .

Il servizio è popolare soprattutto in USA e Regno Unito, e recentemente ha deciso di ridurre le proprie operazioni e impedire la creazione di nuovi account da alcune parti del mondo, tra cui l’Asia. Come dicevamo, l’approccio di Mail.com è un po’ old-school, con il portale web pieno di news e browser game di vario tipo. Il client di posta vero e proprio ha un’impostazione che potremmo definire molto razionale, asciutto ed essenziale, anche se è molto ricco di funzionalità. Anche qui la tradizione prevale - niente organizzazione in thread .

PROTONMAIL

ProtonMail si sceglie se la priorità numero uno è la privacy, e si è disposti a fare un grosso sacrificio nello spazio di archiviazione: gli utenti gratuiti si devono accontentare di 500 MB. C’è peraltro un limite di 150 email inviate al giorno. In compenso Proton, che è basata in Svizzera come Infomaniak, include crittografia end-to-end per tutte le comunicazioni, richiede praticamente zero dati in fase di registrazione (nemmeno un indirizzo email secondario), non mostra pubblicità e comprende l’accesso a quella che è probabilmente l’unica VPN gratuita che valga la pena considerare.

ProtonMail è accessibile via client Web desktop o via app ufficiale per Android e iOS; tuttavia, non è configurabile su altri client di posta, come Outlook o Apple Mail, a meno di pagare un abbonamento premium. Si possono inoltre creare un massimo di tre cartelle per organizzare la propria inbox e un singolo filtro. Il client è tuttavia molto intuitivo, semplice da usare e con un’interfaccia molto ordinata. Spiccano opzioni di privacy e sicurezza come il blocco del caricamento per default delle immagini remote e il blocco del tracking.