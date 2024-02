Google ha deciso: Gmail chiuderà ad agosto. Ma è una grossa bufala

Google ha un cimitero delle (sue) app davvero vasto, progetti come la sveglia di Timely o la piattaforma Google+ per un motivo o per l'altro non hanno riscontrato particolare interesse, convincendo la società con base a Mountain View a chiuderle e a voltare pagina. Ma no, Gmail non potrà mai finire allo stesso modo. Eppure...

Eppure così ha fatto credere qualche burlone su X, rendendo virale una comunicazione firmata da (una falsa) Google in cui si avvisa che a partire dal 1° agosto 2024 il servizio di posta elettronica verrà terminato. "A partire da tale data", si legge, "Gmail non supporterà più l'invio, la ricezione o il salvataggio delle e-mail".