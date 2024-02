YouTube Music testa un nuovo design per il Cast su Android

Questo cambiamento segue la decisione di integrare il pulsante Cast nel mini-player permanente, implementata lo scorso anno. Google punta a rendere l'icona Cast sempre presente e a offrire agli utenti una migliore assistenza per la connessione ai dispositivi.

Ricordiamo ancora una volta che la nuova interfaccia Cast è in fase di sperimentazione e non è per adesso disponibile per tutti gli utenti, e lo stesso vale per il rinnovamento del menu overflow.

Ricordiamo che proprio di recente il numero degli abbonati a YouTube Music e Premium nel mondo ha raggiunto quota 100 milioni. Il traguardo è stato annunciato sul blog ufficiale da Adam Smith, Vice President e Product Management di YouTube, il quale ha specificato che nel numero ci sono anche coloro che stanno usufruendo del periodo di prova gratuito previsto per i due servizi.