Alphabet ha annunciato gli ultimi risultati fiscali trimestrali ed annuali , riportando una significativa crescita in termini sia di ricavi sia di reddito operativo. Prosegue dunque il periodo positivo per la società guidata da Sundar Pichai, che già nel trimestre precedente aveva mostrato di essere in grande salute, sospinta dall'ottimo andamento della pubblicità , di Google Cloud e dei dispositivi Pixel (su quest'ultima voce abbiamo realizzato un breve approfondimento che potete trovare QUI ).

I DATI IN BREVE

Ottimi i risultati per tutto il 2023, come sottolinea il Chief Investment Officer Ruth Porat. I ricavi trimestrali sono pari a 86 miliardi di dollari, oltre il 13% in più rispetto al Q3, su base annua la crescita è dell'8,68%. Lo stesso dicasi per il reddito operativo, che negli ultimi tre mesi dell'anno ha riportato un'impennata del 30,49%.

L'ultima voce riportata nei dati relativi al Q4 riguarda la forza lavoro, diminuita di oltre il 4% in un anno a seguito dei tagli annunciati a inizio 2023.