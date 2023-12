Google ha accettato di risolvere una causa che la accusava di aver ingannato gli utenti sulla loro privacy quando utilizzavano la modalità incognito di Chrome. La causa, che è stata presentata nel 2020, sosteneva che Google continuava a tracciare l'attività degli utenti anche quando erano in modalità incognito, nonostante la società affermasse il contrario.

La modalità di navigazione in incognito in Google Chrome consente agli utenti di effettuare ricerche e visitare siti Web senza che i dati vengano salvati nel browser, ma molti credono erroneamente che la modalità di navigazione in incognito agisca come un mantello dell'invisibilità del proprio ISP e dei siti Web visitati. A quanto pare non era realmente così.

La causa originale, per la quale si è cercato di ottenere un risarcimento di oltre 5 miliardi di dollari, sosteneva che Google "non può continuare ad impegnarsi nella raccolta di dati segreti e non autorizzata di ogni statunitense con un computer o un telefono".

Nel mese di agosto 2023, la giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha stabilito che il caso avrebbe avuto seguito, criticando nel contempo Google per la raccolta di dati dagli utenti in modalità incognito, salvati peraltro nei "medesimi log" della modalità standard. Come anticipato, la società ha scelto di risolvere il caso anziché procedere con un processo completo, ma i termini del patteggiamento non sono ancora stati annunciati.