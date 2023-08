Mercato cloud cresce ma meno del solito: AWS, Microsoft Azure e Google i leader

La spesa mondiale per le infrastrutture cloud è cresciuta nel secondo trimestre 2023 di 16 punti percentuali, sino a raggiungere 72,4 miliardi di dollari. Si tratta di un dato che va tuttavia contestualizzato, in quanto inferiore rispetto al +19% registrato nello stesso periodo dello scorso anno. In altre parole: il mercato continua a crescere, ma lo fa più lentamente.

I tre leader Google, Microsoft e Amazon hanno riportato complessivamente un incremento della spesa pari al 20%, superiore alla media del settore ma inferiore rispetto al +22% di 12 mesi fa. Google Cloud è l'unica ad aver mantenuto una crescita costante (attorno al 31%), AWS e Azure sono in leggero calo (sempre in termini relativi, ovvero Q2 2023/Q2 2022). Insieme rappresentano il 65% della spesa complessiva.

In un periodo come quello attuale, il contenimento dei costi e l'acquisizione di nuovi clienti risultano fondamentali per generare ricavi. I primi segnali di intelligenza artificiale integrata nel cloud iniziano a vedersi - e come già accennato in apertura si vedranno molto più chiaramente in futuro - offrendo alle aziende leader del settore nuove opportunità.