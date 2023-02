Apple e Google contro il mercato libero: USA vogliono nuove regole sugli app store

Il modello attuale su cui poggiano gli app store danneggia consumatori e sviluppatori e per questo motivo urge un aggiornamento delle regole per correggerlo. Lo ha dichiarato la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) del Dpartimento di Commercio statunitense facendo esplicito riferimento a Google ed Apple in qualità di guardiani delle app che quotidianamente vengono scaricate dai rispettivi Play Store e App Store e utilizzate da centinaia di milioni di persone.

Due sono le accuse a loro rivolte: gonfiano i prezzi e riducono l'innovazione, entrambe rappresentano un freno alla necessità di "riportare più competizione nel settore tech", come detto al Wall Street Journal dal Presidente Joe Biden. Dello stesso avviso è Alan Davidson della NTIA, secondo cui

É più importante che mai che il mercato delle app mobile resti competitivo. Le raccomandazioni della NTIA renderanno l'ecosistema delle app più equo ed innovativo per tutti.

Nel documento Competition in the Mobile Application Ecosystem redatto sulla base di feedback ricevuti da diversi portatori di interesse vengono identificati gli strumenti idonei a promuovere la competizione nel settore: a trarne beneficio saranno consumatori, startup e piccole aziende. In particolare, ciò che sembra ostacolare competizione e innovazione comporta costi ben superiori ai benefici e riguarda