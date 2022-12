Ricerca Google oggi omaggia l'inventore dei giochi su cartucce

IL PAPÀ DEI GIOCHI SU CARTUCCE

Jerry Lawson nasce a Brooklyn, New York, nel 1940 da genitori che lo spronano a sperimentare fin dalla tenera età. La passione del papà Blanton, un impiegato portuale innamorato della scienza, contagia il figlio, che si farà ispirare dallo scienziato americano nero George Washington Carver: appenderà un suo ritratto di fianco alla scrivania, per avere il suo modello sempre vicino.

Lawson conosce i computer durante le sue esperienze in Federal Electric ITT e PDR Electronics, a New York. Le due aziende gli insegneranno l'arte della programmazione, che metterà a frutto nei primi anni '70 in Silicon Valley alla Fairchild Semiconductor. In quel periodo gran parte dei giochi riguardava solo gli enormi computer mainframe dei laboratori universitari. Lawson invece ha lavorato in garage sul suo minicomputer PDP-8 Digital Equipment (a destra) riuscendo a far girare Lunar Lander, gioco testuale a tema spaziale.

Nel 1971 il debutto del primo videogioco arcade in serie, Computer Space, dà a Lawson la consapevolezza che esiste il margine per andare oltre, e la sua motivazione lo spinge a utilizzare il microprocessore F8 di Fairchild, l'azienda della Silicon Valley in cui lavora, per creare il proprio gioco, Demolition Derby. Non andrà mai in produzione, ma l'operazione fa rumore e Fairchild lo sceglie per guidare il team che deve trasformare un prototipo della Alpex Computer Corporation nella prima console da gioco consumer con cartucce intercambiabili.