YouTube prepara un mare di pubblicità: sino a 10 spot per video

Le ultime testimonianze raccolte in rete parlano di sino a 10 spot di fila - ognuno senza la possibilità di essere saltato - prima della visualizzazione del video, ma non finisce qui. Pare infatti che i video più lunghi stiano ricevendo un maggior numero di ads all'interno degli stessi, andando a generare sempre più interruzioni durante la visione del filmato.

La pubblicità, si sa, è l'anima del commercio, ma se utilizzata senza criterio può portare ad effetti del tutto opposti da quelli desiderati, come creare disaffezione verso il servizio che ne abusa. E questo è ciò che sta accadendo in questi giorni con YouTube , in particolare da quando la piattaforma ha intensificato la presenza di annunci pubblicitari all'interno dei video guardati da coloro che non hanno sottoscritto un piano Premium.

I primi avvistamenti sono emersi da Reddit e al momento si parla di poche testimonianze, che però stanno dettando un trend che preoccupa gran parte degli utenti. Il fenomeno in questione ha un nome e si chiama bumper ads, ovvero la proposta in rapida successione di una serie di annunci che non è possibile saltare, e questo nome è emerso dall'account Twitter di TeamYouTube, il quale ha confermato che questi ads dovrebbero essere al massimo di 6 secondi.

Si tratta quindi di almeno 1 minuto di pubblicità obbligatoria per tutti coloro che vengono colpiti dal bumper ads, un fenomeno che potrebbe diventare sempre più diffuso nei prossimi mesi. La soluzione? Abbonarsi a YouTube Premium, l'unico modo per poter godere della piattaforma in maniera accettabile e legale.