Google Play Store, nuove norme in arrivo contro disinformazione e non solo

Ieri Google ha annunciato alcuni cambiamenti alle norme di Google Play con l'obiettivo di rendere la piattaforma più sicura e resistente alla disinformazione . Le norme entreranno in vigore nel corso dei prossimi mesi con tempistiche variabili tra l'una e l'altra; è anche previsto un periodo di grazia per quelle più imminenti. Essenzialmente gli sviluppatori avranno tempo fino al 27 agosto per adeguarsi (questo varrà sia per le app già esistenti sia per quelle nuove). Di seguito le modifiche più importanti in ordine cronologico:

NUOVE NORME

AGGIORNAMENTI NORME ESISTENTI

In generale si tratta di modifiche benvenute, perché puntano a limitare pratiche fraudolenti e scorrette su una delle piattaforme di vendita app più grandi del mondo, tuttavia i colleghi di xda-developers hanno già individuato almeno una casistica problematica: le nuove regole spiegano che le app non potranno implementare VPN il cui scopo è "Manipolare gli annunci che possono incidere sulla monetizzazione delle app"; questo significa che per esempio DuckDuckGo potrebbe non essere più in grado di offrire il suo servizio elimina-pubblicità a livello dell'intero dispositivo. In ogni caso, ci sarà tempo per dibattere e analizzare le norme più nel dettaglio nel corso delle prossime settimane; gli sviluppatori sono invitati a seguire il link FONTE in fondo all'articolo per scoprire tutti i dettagli.