Google discrimina le donne al lavoro pagandole meno: multa da 118 milioni di $

Google pagherà 118 milioni di dollari per risolvere definitivamente la class action intentata da 15.500 dipendenti donne e che la vede accusata di discriminazione di genere. Non è la prima volta che l'azienda di Mountain View viene tacciata di pagare di più i lavoratori maschi rispetto alle femmine: già lo scorso anno era stata costretta a versare 3,8 milioni di dollari dopo essere stata accusata di aver discriminato dipendenti e candidati donna e asiatici.

La cifra, in questo caso, è decisamente superiore, poiché riguarda più lavoratrici e con più tipologie di mansioni interne all'azienda (se ne contano 236) dal 2013 ad oggi. Ora la palla passa al giudice: l'udienza per l'approvazione preliminare è prevista il prossimo 21 giugno. Come detto, l'accusa ritiene che Google abbia pagato le donne 16.794 dollari in meno all'anno rispetto "a un uomo con posizione simile".

Un esperto esterno è chiamato ad analizzare approfonditamente le modalità con cui Google assume personale in azienda: al suo fianco ci sarà un (altrettanto indipendente) economista del lavoro che studierà le carte della società sulla retribuzione.