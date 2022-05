Nostalgia del primo Android? Questa build è una macchina del tempo

Con l'arrivo del primissimo iPhone negli giugno del 2007 il mondo degli smartphone è cambiato radicalmente. Cambiato, appunto, perché in realtà esisteva già tra le proposte Windows Mobile, Symbian e quelle PalmOS, con approcci diversi e che tutto d'un colpo, con l'apparizione del melafonino, sono diventati improvvisamente obsoleti. In quegli anni la confusione sotto il cielo è stata grande, con form factor che integravano il touchscreen (pensato un po' più per le dita e un po' meno per il pennino, finalmente) e assieme la tastiera fisica, e il software che provava ad evolversi nella direzione tracciata da Cupertino. Ma ci sarebbe voluto tempo prima di ottenere i primi risultati accettabili. E soprattutto a farlo non sarebbe stata nessuna delle realtà già presenti sul mercato mobile all'epoca dello sbarco del primo iPhone, ma Google.

Di anni, da allora, ne sono passati tanti, ma non tantissimi. Nella tecnologia, però, 15 anni sono l'equivalente di intere ere geologiche, e chi ha avuto per le mani uno dei primi dispositivi Android lo sa bene. Se volete vestire i panni di archeologi-tech, oggi c'è un reperto prezioso su cui è possibile mettere le mani: stiamo parlando della seconda build di Android in assoluto. Nello specifico, si tratta della build htc-29386.0.9.0.0 del 29 agosto 2007 estratta a partire dall'HTC Sooner (ovvero un HTC Excalibur con Android invece di Windows Mobile 5.0), lo stesso modello prototipale che due anni fa è finito su eBay.

UN TUFFO NEL PASSATO

Ma il protagonista qui non è lo smartphone, ma questa prima versione di Android pensata per un dispositivo in stile BlackBerry, con tastierino alfanumerico ad occupare gran parte del frontale e schermo rettangolare. L'interfaccia è radicalmente diversa non solo da Android 13 (vi abbiamo parlato delle novità della Beta 2.1), ma da quello che il robottino verde propone ormai da più di un decennio.

Qui troviamo un'UI che oltre ad essere decisamente datata sotto il profilo strettamente grafico è concepita ancora per essere utilizzata coi tasti fisici, dal momento che prima del trionfo di iPhone sembrava impossibile concepire telefoni che potessero farne completamente a meno. Se siete curiosi di fare un tuffo nel passato e dare un'occhiata alla ROM di una delle prime incarnazione in assoluto di Android, per scaricarla vi basta seguire il link in FONTE.