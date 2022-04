Google Chrome, una nuova funzione rende più facile fare ordine tra le schede | Canary

E se con la versione beta di Chrome 101 le modifiche inedite erano piuttosto ridotte, la versione 102 di Chrome Canary invece sembra più interessante, dal momento che introduce su Windows una funzionalità capace di semplificare la gestione delle schede . In tanti siamo abituati a lavorare con decine di tab aperte sul browser, e tenerli in ordine diventa presto una faccenda complicata: sul sistema operativo di Redmond l'unica opzione per farlo fino ad ora era spostarle col mouse. Ma le cose stanno per cambiare.

UNA SCORCIATOIA PER ORDINARE LE SCHEDE CON LA TASTIERA

Per farlo basterà sfruttare la combinazione di tasti Ctrl+Maiusc+Pagina su o pagina giù a seconda che si voglia spostare la scheda selezionata a sinistra o invece a destra. Questa scorciatoia inedita va a sommarsi a quelle già esistenti che semplificano il rapporto con le schede, ovvero Ctrl+Pagina su o giù per passare di scheda in scheda, Ctrl+W per chiudere il tab oppure Ctrl+T per aprirne uno nuovo.

Come detto, questa aggiunta è un'esclusiva di Chrome Canary 102, e dunque non è ancora disponibile sul canale stabile, dove verrà introdotta successivamente: al momento però ignoriamo le tempistiche che ha in mente Mountain View per rendere la feature accessibile a tutti.