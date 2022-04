Microsoft Edge supera Safari: è lui ora il secondo browser più usato su desktop

Quando Edge ha preso il posto del bistrattatissimo Internet Explorer, che ormai da tempo era più un meme che un browser, i risultati in termini di popolarità non sono stati esattamente in linea con le aspettative di Microsoft. Ma poi, con l'introduzione del nuovo Edge basato su Chromium divenuto disponibile per tutti quasi due anni fa, le cose sono andate meglio.

Al punto che oggi Microsoft Edge, stando ai dati forniti da Statcounter relativi al mese di marzo, risulta il secondo browser più utilizzato al mondo su desktop, scavalcando di poco Safari di Apple. Intendiamoci: Google Chrome resta assolutamente imprendibile, come emergeva già dai dati di febbraio, col suo 67,29% di quota di mercato.