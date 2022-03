Russia contro YouTube: non ha oscurato i video anti-Cremlino

Mai come in questa guerra in corso tra Russia e Ucraina il web è stato protagonista, giocando un ruolo fondamentale nella comunicazione e nella diffusione di notizie più o meno coerenti con la realtà. E a peggiorare le cose c'è la propaganda, attraverso cui vero e falso diventano una questione soggettiva, da manovrare a proprio piacimento per muovere l'opinione pubblica - o tenerla all'oscuro.

É dunque evidente come l'ente regolatore per le comunicazioni Roskomnadzor sia particolarmente impegnato in questi giorni a valutare l'utilità o meno di certi canali di informazione e a censurare contenuti che vengono ritenuti fuorvianti e falsi. Il dito viene puntato verso Google, in procinto di essere multata per non aver rimosso da YouTube alcuni video non graditi a Cremlino. YouTube, dice l'ente russo su Telegram, "è una delle piattaforme chiave che partecipano alla guerra di informazione contro la Russia".