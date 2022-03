Google Hangouts sta infine sparendo da App Store e Play Store

Google sta finalmente ritirando Hangouts da App Store e Play Store: nel negozio di Apple il link diretto non è già più accessibile e non compare tra i risultati di ricerca, mentre l'app per Android è ancora disponibile se si usa il link diretto (almeno in Italia, negli USA non funziona già più) ma non compare più nella ricerca. Era un provvedimento atteso da tanto tempo ormai, nonostante l'app abbia raggiunto da poco l'invidiabile traguardo dei 5 miliardi di download.

Hangouts è stato uno dei tasselli più importanti della strategia di Google riguardo alla messaggistica istantanea, un mercato che non è mai riuscita a decifrare completamente. Hangouts è nato come chat del social network Google Plus (altra nota dolente), e nel 2013 è diventato un servizio a sé stante. Già nel 2016 la società stava cercando di rimpiazzarlo - o meglio affiancarlo - con Allo, che però fu un flop colossale e venne chiuso poco dopo. Nel 2017 Google annunciò il cambio di rotta del servizio verso il mondo business, con la divisione in due app: Hangouts Chat (instant messenger) e Hangouts Meet (videoconferenze).