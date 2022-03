Chrome OS sempre più gaming: supporto all'Adaptive Sync

Su Chrome OS è in arrivo il supporto ai monitor con frequenza di refresh variabile: l'hanno scoperto i ragazzi di About Chromebooks rovistando nel codice sorgente del sistema operativo. La novità è emersa in Chrome OS 101, che è arrivato recentemente nel Dev Channel, e non è attiva per default: bisogna prima abilitare la relativa flag, all'indirizzo chrome://flags#enable-variable-refresh-rate. La notizia giunge a distanza di appena qualche giorno dall'annuncio di Steam su Chrome OS, un chiaro segnale che Mountain View guarda al mondo dei videogiochi come nuovo segmento per l'espansione del suo sistema operativo.

Il refresh variabile nel mondo del PC (soprattutto quello del gaming) è noto prevalentemente con i nomi commerciali delle implementazioni dei produttori di schede video e monitor, per esempio FreeSync nel caso di AMD o G-Sync nel caso di NVIDIA. Si sente spesso anche il termine "più neutro" Adaptive Sync.

Quale che sia il nome e il metodo impiegato per ottenerlo, il concetto è più o meno sempre lo stesso: i monitor (soprattutto quelli con frequenze di refresh elevate: 144 Hz è un po' lo standard nel gaming, ma si sale anche più del doppio nel settore competitivo) riescono a sincronizzare il loro refresh al numero di fotogrammi renderizzati al secondo dalla GPU. Quindi se il sistema riesce a renderizzare un gioco a (esempio) 110 FPS il monitor "rallenta" di proposito a 110 HZ. Questo evita il verificarsi di artefatti grafici, il più comune dei quali è il tearing, di cui vedete un esempio qui di seguito, che sono particolarmente fastidiosi mentre si è concentrati in battaglia con un avversario.