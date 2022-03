Google prova a rinnovare Stadia: iniziative per giocatori e sviluppatori

Nel corso del keynote di apertura del Google For Games Developer Summit 2022, oltre che di Steam su Chrome OS si è parlato anche del servizio di streaming dei videogiochi Stadia . La società ha presentato diverse iniziative per risollevarne le sorti , dopo un primo periodo decisamente sotto alle aspettative e indiscrezioni che paventano addirittura uno smantellamento : il comune denominatore può essere riassunto con la parola " gratis ". I punti principali possono essere riassunti così:

In questa fase iniziale è doveroso precisare che le prove gratuite per il momento richiedono l'accesso con un account Google, ma per lo meno non è necessario attivare in qualche modo Stadia. La società ha comunque confermato che sta studiando ulteriori modi possibili per rendere il servizio più trasparente e discreto possibile.

Al momento Stadia permette di giocare gratis ai seguenti titoli:

Crayta

Destiny 2

Hitman

PUBG

Super Bomberman R Online

Demo di Rainbow Six: Extraction

Demo di Resindent Evil Village

Demo di un'ora di Risk of Rain 2

A breve AT&T dovrebbe annunciare sessioni gratis per un altro gioco.