Russia isolata: le decisioni di aziende tech e social media

La guerra tra Russia e Ucraina si sta combattendo su (almeno) quattro fronti: il primo, sicuramente il più cruento e drammatico, è quello delle città e delle campagne ucraine, il secondo riguarda la politica - dai rapporti con USA, UE e NATO sino allo spazio, come purtroppo sta accadendo -, il terzo tira in ballo l'economia, il quarto la rete. Ciascuno di questi è strettamente legato agli altri, un passo falso in uno rischia di compromettere tutto. Ed è per questo che tantissime aziende di tutto il mondo stanno iniziando ad adottare misure contro Mosca, così come le grandi piattaforme social hanno preso decisioni per proteggere gli utenti - specie quelli che vivono nei Paesi coinvolti dal conflitto - e per evitare che vengano diffuse notizie false. Vediamo come il mondo tech e le grandi aziende che operano sul web stanno reagendo alla guerra.

FACEBOOK BLOCCA FALSI ACCOUNT

Punto cruciale durante un conflitto è la diffusione di fake news. Che puntuali sono arrivate, pubblicate da (falsi) account con sede in Russia e Ucraina - probabilmente dei bot - che spacciandosi per giornalisti ed esperti hanno iniziato a pubblicare su Facebook e altre piattaforme (inclusa la russa Telegram) notizie completamente infondate. La rete scoperta riguarda una quarantina di account, pagine e gruppi che già avevano operato in passato su questioni legate al Donbass. Loro intento era anche creare sfiducia nei confronti dell'Occidente, accusandolo di aver tradito l'Ucraina.

che già avevano operato in passato su questioni legate al Donbass. Loro intento era anche creare sfiducia nei confronti dell'Occidente, accusandolo di aver tradito l'Ucraina. Un'altra minaccia viene da Ghostwriter , account che attacca utenti, persone famose e militari in Ucraina tramite mail compromesse, con lo scopo di rubare i dati di accesso ai social e di pubblicare notizie false a loro nome (un esempio: le immagini - false - di un gruppo di soldati ucraini che escono da un bosco con la bandiera bianca in segno di resa).

, account che attacca utenti, persone famose e militari in Ucraina tramite mail compromesse, con lo scopo di rubare i dati di accesso ai social e di pubblicare notizie false a loro nome (un esempio: le immagini - false - di un gruppo di soldati ucraini che escono da un bosco con la bandiera bianca in segno di resa). Facebook raccomanda tutti gli utenti - specie quelli residenti in Russia e Ucraina, ma l'avviso riguarda il mondo intero - di aumentare il livello di sicurezza dei propri account.

ANCHE LA CASA MADRE META INTERVIENE

Su richiesta del governo ucraino, Meta ha limitato l'accesso a diversi account, specie a quelli di media statali russi. Su tutte le sue piattaforme sono stati potenziati i sistemi di controllo: le novità riguardano nella maggior parte dei casi tutto il mondo. Tra questi: monitoraggio dei messaggi in lingua russa e ucraina effettuato da esperti di lingua madre

invito ad utilizzare i messaggi su WhatsApp che permettono di visualizzare una foto una volta sola

aumento dei sistemi di sicurezza del proprio account (Instagram, Facebook, WhatsApp)

potenziamento della lotta alle fake news

aumento delle notizie consigliate direttamente da Facebook

divieto di pubblicità da parte dei media statali russi (RT, Sputnik): "Vietiamo ai media di stato russi di pubblicare annunci o di monetizzare sulla nostra piattaforma in tutto il mondo. Continuiamo anche ad applicare le etichette agli altri media statali russi"

(RT, Sputnik): "Vietiamo ai media di stato russi di pubblicare annunci o di monetizzare sulla nostra piattaforma in tutto il mondo. Continuiamo anche ad applicare le etichette agli altri media statali russi" autonomia da pressioni della Russia (è accaduto davvero: le autorità russe avevano chiesto di bloccare il fact-checking di quattro media statali, Meta si è rifiutata di farlo)

GOOGLE

Anche Alphabet ha adottato le prime misure contro la Russia. YouTube, ad esempio, ha bloccato la possibilità per i media statali (come RT) di pubblicare annunci e monetizzare sulla piattaforma. Tali media non compaiono più tra i video consigliati e in Ucraina sono stati del tutto bloccati. Solo negli ultimi giorni, i video rimossi dalla piattaforma sarebbero migliaia, e centinaia gli account bannati. In generale, Google Europe ha comunicato che sono state rafforzate le misure di controllo contro la diffusione di false notizie e per difendersi da eventuali attacchi hacker. Google ha confermato poi che da ieri sono stati disabilitati in Ucraina alcuni strumenti di Maps, specie quelli sul traffico in tempo reale e sull'affollamento di aree specifiche come ristoranti e negozi.

TWITTER

"Abbiamo temporaneamente sospeso gli annunci pubblicitari in Ucraina e Russia per garantire che le informazioni critiche sulla sicurezza pubblica siano messe in rilievo e che gli annunci non ne risentano". In breve: è stato aumentato il livello di controllo dei tweet

sono consigliate fonti autorevoli per informarsi sui fatti

vengono monitorati costantemente gli account che possono essere bersaglio di attacco (giornalisti, politici, attivisti) Per contro, la Russia avrebbe bloccato parzialmente l'accesso a Twitter nel Paese. Sono diverse le segnalazioni a riguardo, inclusa quella di un giornalista BBC. La piattaforma ha poi successivamente confermato che moltissimi utenti non sono in grado di accedere al social media. Stessa cosa era successa i giorni scorsi con Facebook.

BAN DELLE AZIENDE

Uno dei modi per fermare la guerra è togliere materie prime e prodotti alla Russia. E questo sarebbe l'intento di realtà come Intel e AMD, intenzionate ad interrompere l'approvvigionamento di processori tramite un ban tecnologico senza precedenti. Tale decisione rientrerebbe all'interno delle sanzioni imposte da Stati Uniti ed Europa. Il giorno in cui dovrebbe essere sancito lo stop alle esportazioni dovrebbe essere il 3 marzo, ma voci interne alle aziende confermano che il ban sarebbe già in atto. Attenzione, però: il ban non riguarderà i prodotti di consumo destinati alla popolazione, ma solo quelli per aziende - private o pubbliche - ed organismi statali. In questo modo si cerca di non colpire i cittadini ma solo le istituzioni, in modo tale che, nel medio-lungo periodo, la Russia non sia più in grado di tenere aggiornati i suoi sistemi informatici. Riassumiamo le aziende del settore tecnologico che hanno già preso la decisione di bloccare l'export in Russia: Intel

AMD

TSMC - "Rispettiamo tutte le leggi e i regolamenti applicabili e siamo pienamente impegnati a rispettare le nuove regole di controllo annunciate sulle esportazioni".

Aggiorneremo l'articolo man mano che arriveranno altre comunicazioni da parte di aziende e social network.

Credits immagine d'apertura: Pixabay