Google porta Chrome OS su PC e Mac con Flex: cos'è e come si installa

Si chiama Chrome OS Flex il nuovo sistema operativo progettato da Google per portare la versatilità del Chrome OS originale su PC, Mac e Linux. La praticità dell'ecosistema di Mountain View sul proprio computer di casa o di lavoro si manifesta in questa versione ottimizzata ad hoc, che con Chrome OS condivide non solo lo stesso codice ma - altrettanto importante - la cadenza con cui verranno rilasciati gli aggiornamenti.

Sulla scia del successo di Chrome OS di questi ultimi mesi (+13,5% nelle spedizioni di Chromebook nel 2021), Google tenta l'azzardo e porta la stessa esperienza su PC e Mac. Flex lavora sul cloud, è completamente gratuito e può già essere scaricato al link che trovate a fondo articolo. É stato sviluppato espressamente per venire incontro alle esigenze del mondo lavorativo e delle scuole, un modo per rendere i propri PC e Mac utilizzati in ufficio o a casa più veloci e sempre aggiornati e protetti contro le minacce della rete. Nessun antivirus sarà necessario, esattamente come su Chrome OS, anche nella sua variante Flex sarà il sistema operativo a pensare a tutto con il frequente rilascio di patch.

Chrome OS Flex rende moderni i dispositivi che già possiedi, permettendoti di provare i vantaggi di Chrome OS su PC e Mac.

Google elenca gli aspetti principali che rendono questo sistema operativo ideale per essere installato sul proprio computer: