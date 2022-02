Android e UWB, Google lavora a delle API per standardizzarlo

Google sta lavorando a una serie di API pubbliche per ampliare il supporto allo standard UWB alle app terze: la notizia proviene da due nomi piuttosto famosi e veterani della scena modding/sviluppo di Android, ovvero Mishaal Rahman, ex editor in chief di xda-developers, e luca020400, direttore di LineageOS. È stato scovato un commit a riguardo nel codice sorgente di Android, come potete vedere nello screenshot inserito poco più sotto.

UWB, acronimo che sta per Ultra-Wideband, è un protocollo di comunicazione radio che si sta diffondendo nell'elettronica di consumo dell'ultimo periodo. Rispetto a sistemi di comunicazione già ben noti come Wi-Fi, GPS o Bluetooth, un dispositivo equipaggiato con questi chip riescono a stabilire con molta più precisione la posizione di un altro dispositivo con UWB - non solo la distanza, ma anche la direzione.

UWB è alla base dei tracker più sofisticati e precisi, come per esempio gli AirTag di Apple, e di alcune delle funzionalità più avanzate di servizi software come AirDrop. Nonostante le tante precauzioni di sicurezza implementate dai produttori (soprattutto, appunto, Apple), la tecnologia sta generando alcune controversie sulla privacy - anche grazie a chi immette sul mercato versioni manomesse del tag con lo speaker disabilitato.