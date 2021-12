Google: ecco gli argomenti più cercati in Italia nel 2021

Il 2021 volge al termine e, come di consueto, anche per Google è tempo di bilanci, come quello che riguarda gli argomenti più popolari sul motore di ricerca più usato al mondo. La tendenza consolidata a livello mondiale riguarda le ricerche su "come guarire", eloquente segnale della voglia di affrontare e mettersi alle spalle una pandemia che intanto va avanti. Interessante notare che quest'anno le ricerche sul "vaccino covid" hanno superato quelle sui "test covid", e sono aumentate notevolmente quelle su "vaccino covid vicino a me". Non sono mancate le domande su "come onorare qualcuno", pensando a chi non c'è più (anche a causa della pandemia), e i grandi temi; "qual è il mio scopo" o ancora "come essere te stesso".