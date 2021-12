"Chrome fa tanto 2008": così Microsoft spinge il suo broswer Edge su Windows

Con Windows 11 Microsoft ha colto l'occasione per tornare a puntare su Edge, andando a rendere un po' più complessa la procedura per cambiare browser. Ora per bloccare l'emorragia degli utenti verso altre soluzioni ha deciso di adottare un'altra arma, l'ironia.

I colleghi di Neowin, infatti, utilizzando Edge (sia su Windows 11, sia su Windows 10) si sono imbattuti in una serie di messaggi a schermo che compaiono ad esempio laddove si cerchi di scaricare Google Chrome. Se un messaggio è più laconico e informativo e semplicemente ricorda all'utente che "Microsoft Edge funziona con la stessa tecnologia di Chrome, ma con in aggiunta l'affidabilità di Microsoft", l'altro invece ha un tono decisamente più spigliato e scherzoso e fa notare come Chrome faccia "così 2008", aggiungendo poi "sai cosa c'è di nuovo? Microsoft Edge".