Apple e Google sono state multate dall' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per due violazioni al Codice del Consumo, una per carenze informative e un’altra per pratiche aggressive legate all’acquisizione e all’utilizzo dei dati dei consumatori a fini commerciali. Il risultato è una multa complessiva di 20 milioni di euro , ma sia Apple che Google hanno già annunciato di voler presentare ricorso perché ritengono infondate le conclusioni dell'Autorità e dunque illegittima la sanzione di 10 milioni a testa.

APPLE E GOOGLE GUADAGNANO DUE VOLTE DAI DATI DEGLI UTENTI

Nei confronti di Apple, partendo dal presupposto che la Mela (come Google) raccoglie e profila i dati degli utenti attraverso i suoi servizi, l'Antitrust ha evidenziato come, pur mantenendo i dati per sé, Apple li utilizzi per personalizzare le attività promozionali in modo da accrescere il giro di affari di prodotti e servizi propri e/o di terzi su App Store, iTunes Store e Apple Books, ottenendo, alla chiusura del cerchio, un ritorno economico.

In altre parole, se da un lato è vero che Apple non cede i dati a terzi, dall'altro la Mela li utilizza per arricchirsi. Per l'Autorità, il fatto che gli utenti cedano i propri dati per utilizzare i servizi di Apple e Google avvantaggia le due aziende anche in assenza di un esborso monetario.

Apple, sia nella fase di creazione dell’ID Apple, sia in occasione dell’accesso agli Store Apple (App Store, iTunes Store e Apple Books), non fornisce all’utente in maniera immediata ed esplicita alcuna indicazione sulla raccolta e sull’utilizzo dei suoi dati a fini commerciali, enfatizzando solo che la raccolta dei dati è necessaria per migliorare l’esperienza del consumatore e la fruizione dei servizi.

Apple viene accusata di non consentire all'utente di scegliere preventivamente se condividere i propri dati a fini commerciali.

Il consumatore viene condizionato nella scelta di consumo e subisce la cessione delle informazioni personali, di cui Apple può disporre per le proprie finalità promozionali effettuate in modalità diverse.

Un portavoce di Apple ha tenuto a precisare come l'azienda sia impegnata da tempo nella tutela dei consumatori e che per questo farà ricorso: