Google Meet, arrivano le stanze "enormi": fino a 500 utenti per alcuni account

Sono lontani i tempi in cui Google, per incontrare le improvvise nuove esigenze di un mondo stravolto dalla pandemia da Covid-19, rendeva disponibili a tutti le videochiamate di gruppo senza limiti di tempo su Meet. Da subito era stata annunciata come una misura temporanea, ma nonostante questo è stata prorogata più volte, per oltre un anno, "ri-chiudendosi" poi ai paganti di Meet lo scorso luglio.

Ai quali adesso viene concessa un'ulteriore possibilità, cioè quella di ospitare all'interno di una singola chiamata fino a 500 partecipanti, mentre in precedenza il limite era posto a 250. A darne comunicazione è la stessa Google attraverso il blog Workspace:

Ci auguriamo che aumentando le dimensioni massime delle riunioni sia più facile connettersi e collaborare con colleghi, clienti e consumatori.

Non bisogna far nulla per estendere il limite a 500 partecipanti per chiamata su Meet, solo avere un po' di pazienza: il rollout è già partito e, stando ai tempi comunicati da Google, si concluderà venerdì 19 novembre. Di seguito gli abbonamenti Google Workspace che beneficeranno del nuovo limite:

Business Plus

Enterprise Standard

Enterprise Plus

Education Plus

Per i clienti Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline, Non profit, Teaching and Learning Upgrade, oltre che per gli utenti G Suite Basic e Business, e per chi utilizza Google Meet nella sua forma gratuita, il limite rimane inalterato a 100 partecipanti per stanza.