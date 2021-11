Google ha perso l'appello sul caso Antitrust relativo al servizio Shopping per cui era stata condannata in Europa nel 2017: la Corte Generale dell'Unione Europea ha confermato che la società ha violato le leggi sulla libera concorrenza, promuovendo sul proprio motore di ricerca il suo servizio di comparazione prezzi ai danni di quelli concorrenti. La multa stabilita all'epoca, di 2,4 miliardi di euro, è stata confermata. Google può ancora rivolgersi alla Corte di Giustizia, che è la corte suprema dell'UE: sarà l'ultimo passo che il colosso americano potrà intraprendere per difendere la propria posizione.

La pratica di cui è accusata Google si chiama "self-preferencing": sostanzialmente, un'azienda sfrutta la propria posizione dominante in un determinato mercato (in questo caso specifico, i motori di ricerca) per crescere in un altro (shopping online). È una pratica molto comune nel mondo tech, e di per sé non è un comportamento illegale secondo le leggi europee, ma lo può diventare se le conseguenze e le ripercussioni diventano negative per i concorrenti - e in ultimo per gli utenti. Per esempio, un prodotto/servizio migliore potrebbe non riuscire a decollare perché è più difficile da trovare o raggiungere.