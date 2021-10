Google Stadia Pro: svelati i giochi gratis di novembre

Nuovo mese, nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Stadia Pro, il servizio ad abbonamento della piattaforma di cloud gaming targata Google. Normalmente Mountain View svela i titoli in arrivo l'ultimo martedì del mese, ma a questo giro non è andata così e nella community aveva cominciato a serpeggiare una certa preoccupazione: ma proprio sullo scadere della settimana è arrivato l'annuncio, fugando così ogni dubbio.

Da lunedì 1 novembre, quindi, i giocatori che hanno una sottoscrizione attiva a Stadia Pro potranno divertirsi con i quattro nuovi giochi che si aggiungeranno alla libreria: