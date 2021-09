DeepMind, intelligenza artificiale per previsioni meteo a brevissimo termine

L'ultimo strumento sviluppato dell'azienda è in grado di prevedere le precipitazioni su un particolare territorio a brevissimo termine , entro una o due ore al massimo. Lo strumento oggi più importante e diffuso per questo tipo di previsioni, chiamato nowcasting, è il radar meteorologico Doppler che permette di valutare le dimensioni e la velocità di moto delle nubi temporalesche. Il nowcasting è di fondamentale importanza specialmente in aree soggette ad emergenze, dove sono previsti eventi all'aperto, nel campo dell'aviazione e per pianificare interventi di soccorso.

DeepMind ha sviluppato "Deep Generative Model of Rain", uno strumento basato su apprendimento automatico in grado di aumentare ulteriormente il livello di precisione raggiunto finora utilizzando dati provenienti da radar ad alta precisione che tracciano le precipitazioni ogni cinque minuti su una copertura territoriale di 1 km.

Per raggiungere questo obiettivo è stato seguito un approccio di modellazione generativa in grado di analizzare dettagliatamente i dati rilevati in 20 minuti dai radar per generare previsioni per i prossimi 90 minuti. Questo strumento si focalizza principalmente su eventi climatici che prevedono pioggia da media a forte, quelli che solitamente hanno un maggiore impatto sia sulle persone che sull'economia e sui trasporti.