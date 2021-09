Apple, la pandemia ha rafforzato il legame con i suoi utenti: lo studio di MBLM

Apple ha mantenuto la posizione ottenuta già la scorsa estate. Secondo la ricerca, su 3.000 consumatori statunitensi intervistati, il 50% ha affermato di aver utilizzato maggiormente i dispositivi e i servizi di di Cupertino durante la pandemia. Apple, inoltre, è stato l'unico brand a posizionarsi tra i primi cinque posti tra gli intervistati, sia maschi che femmine ed è primo nelle scelte femminili mentre YouTube, Samsung e ancora Apple si sono piazzati dal primo al terzo per quanto riguarda la fascia demografica maschile.

Tra le altre curiosità, Apple è stato l'unico brand sempre presente in tutte le età prese in esame piazzandosi prima per i 18-34enni, prima per 35-44 anni e secondo nella fascia 45-64 anni che ha Amazon come brand principale. Discorso simile in relazione al reddito: è prima tra coloro che guadagnano tra i 35.000 e 100.000 dollari all'anno e seconda per coloro che guadagnano oltre 150.000 all'anno. In questo caso, al primo posto c'è la catena americana di ipermercati Costco.