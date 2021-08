Google: con la tavola periodica interattiva la chimica non ha più segreti

Google macina record, è vero, ma macina anche tante novità per gli utenti. Alcune hanno vita breve (ah, il cimitero di app!), altre hanno successo, altre ancora non sono così fondamentali come può essere un'app o un servizio ma risultano comunque piacevoli e utili. Come ad esempio la tavola periodica interattiva da poco messa a disposizione su artsexperiments.withgoogle.com, sito che rientra all'interno della più ampia piattaforma implementata dall'azienda di Mountain View sugli esperimenti nell'arte e nella tecnologia. Ovviamente dietro a tutto questo c'è Google Arts & Culture, che abbiamo già avuto modo di conoscere in più occasioni (ricordate i Maya nel nostro giardino?).

La tavola periodica interattiva è utile per chi lavora, per chi studia o semplicemente per chi ama divertirsi con la chimica per scoprire qualcosa di nuovo o per approfondire un tema già noto. Cliccando su ciascun elemento si avrà accesso a diverse informazioni: rappresentazione del modello di Bohr

breve descrizione - in alcuni casi sono presenti anche degli aneddoti: ad esempio, per l'Yttrium (Y) viene specificato come la missione Apollo della NASA sulla Luna abbia portato sulla Terra alcuni esemplari di roccia contenenti questo elemento

massa atomica

densità

fusione

ebollizione

a chi è dovuta la scoperta

anno della scoperta

Sono poi presenti un link per effettuare la ricerca su Google e la fonte delle informazioni riportate. Nulla di nuovo, per carità: sul web sono già presenti tanti altri siti che riportano tabelle interattive di questo genere. Diciamo che l'idea di Google è interessante perché chiara, diretta, essenziale ma allo stesso tempo in grado di offrire all'utente spunti di approfondimento. Il link è in FONTE.