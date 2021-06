Android, allerta terremoti in rilascio globale l'anno prossimo

Il sistema di allerta terremoti che Google ha integrato in Android già da qualche mese sarà distribuito in tutto il mondo nel 2022: la società l'ha annunciato oggi pomeriggio. A fine aprile il servizio è stato reso disponibile in Nuova Zelanda e Grecia, mentre da oggi è disponibile nelle Filippine e in diversi Paesi dell'Asia centrale, ovvero Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan e Uzbekistan. La scelta non è casuale - Google sta dando priorità ai Paesi a elevato rischio sismico.

La funzionalità è parte integrante dei Google Play Service, e si basa sui sensori interni dello smartphone, come gli accelerometri e i giroscopi: Google è riuscita a sviluppare un algoritmo che permette di rilevare con una certa precisione le scosse di avvertimento iniziali (le cosiddette onde P), incrociando i rilevamenti di più dispositivi di una determinata area (i dati vengono raccolti in forma anonima).

In caso di sospetto pericolo imminente, il sistema invia a tutti gli smartphone dell'area interessata una notifica di emergenza ad alto volume, che contiene il possibile epicentro e la possibile magnitudo dell'evento; Google ha dimostrato che tutto questo procedimento generalmente avviene prima dell'arrivo della cosiddetta onda S, che è quella che causa effettivamente il sisma, e che è più lenta delle onde P. La notifica include informazioni su come proteggersi il più efficacemente possibile, ovvero gettandosi a terra, riparandosi sotto un tavolo o un arco, e aggrappandosi a qualcosa di solido (sintetizzata in inglese con Drop, Cover, Hold).

I test sono iniziati in California la scorsa estate. Google spera di riuscire a creare la più grande rete al mondo di rilevamento dei terremoti, ma la scelta finale sta all'utente: è possibile revocare la propria partecipazione all'iniziativa semplicemente andando in Impostazioni > Posizione > Avanzate > Allerta terremoti.